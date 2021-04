Zeker 30 gevallen van pinpasfraude: twee mannen aangehouden

Foto: archief vergroot

Twee mannen (19 en 20) zijn maandag aangehouden voor grootschalige pinpasfraude. Volgens de politie is het duo uit Veenendaal in de provincie Utrecht verantwoordelijk voor zo’n dertig zaken. De fraudegevallen kwamen aan het licht na aangifte van een 80-jarige vrouw uit Moergestel. Uit het onderzoek bleek dat er in Brabant sprake was van meerdere soortgelijke gevallen.

De 80-jarige vrouw deed begin augustus aangifte van de fraude. Ze was benaderd door iemand die zei dat hij een helpdeskmedewerker van haar bank was. Die vertelde dat hij al enkele verdachte transacties van haar bankrekening had tegengehouden. De vrouw moest echter meewerken aan een betere beveiliging.

Daarvoor had hij haar pas nodig die een paar uur later werd opgehaald door iemand die ook beweerde dat hij van de bank was. De vrouw moest ook haar pincode geven. Korte tijd later was er 10.000 euro van haar rekening gehaald.

Oudere mensen

Uit politieonderzoek bleek dat veel oudere mensen in het land slachtoffer van een soortgelijke fraude waren geworden. In totaal was er dertig keer aangifte gedaan. Het gaat om zaken in de hele provincie. In tien gevallen was er voldoende informatie en bewijs.

Beide verdachten zitten nog vast en het politieonderzoek is nog gaande.

