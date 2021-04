Addy over het koningspaar en de prinsessen: 'Om door een ringetje te halen'

De Oranjes tijdens Koningsdag in Eindhoven. Foto: ANP. vergroot

Zoals altijd ging er veel aandacht uit naar de kleding die de Oranjes op Koningsdag droegen. De koningin droeg in Eindhoven een jurk met print en bijpassende hoed, Amalia een broek met een blouse, Alexia een crèmekleurige jurk en Ariane een blauwe japon. De jarige koning (54) had een donkerblauw pak aan, met een paarse stropdas. Volgens mode-ontwerper Addy van den Krommenacker uit Den Bosch was het een goede keuze.

"Het was weer genieten. Het waren prachtige kleuren, een prachtig model van ontwerper Edouard Vermeulen", zo zegt van den Krommenacker over de kleding van Koningin Máxima.

"Prachtige schoenen erbij met een tulband erbij. Het was echt koninginwaardig. Ik vond het perfect, maar Máxima is altijd om door een ringetje te halen."

"Ze hebben duidelijk hun eigen stempel op de kleding gezet."

Dochter Alexia had een zwart tasje geleend van haar moeder. "Dat droeg Máxima op Koninginnedag in 2007", weet de Brabantse mode-ontwerper die ook erg te spreken is over de kleding van de drie dochters.

"Ze hebben duidelijk hun eigen stempel op de kleding gezet. Iedereen was erg zichzelf. Ik voelde gewoon dat ze zelf hadden beslist over de kleding en dat Máxima het aan haar dochters over heeft gelaten."

Ook het kostuum van Koning Willem-Alexander krijgt goedkeuring van Addy: "Een donkerblauw pak, dat is altijd een goede keuze."

Onduidelijk is hoe duur de kleding van de Oranjes is. Ook Amalia en Ariane droegen kleding van Edouard Vermeulen. Hij is eigenaar van modehuis Natan. Een jurk kost hier minstens 500 euro.

