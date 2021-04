Foto: Tom van der Put/SQ Vision. vergroot

Een motorrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing op de Julianalaan in Breda. De motorrijder reed in de richting van het centrum en werd geraakt door een auto die vermoedelijk van de parkeerstrook wegreed.

Hoe het met de motorrijder gaat is niet bekend. Het verkeer wordt omgeleid door de wijk Boeimeer.

