Oud Dafje met de koning en Amalia lekte 10 minuten voor vertrek nog benzine

De koning reed samen met Amalia in een DAF die in de jaren '50 speciaal voor zijn oma en opa was gemaakt. vergroot

De koning en zijn gezin kwamen aan op de High Tech campus in een karavaan van oude en nieuwe auto's. De koning reed met Amalia voorop in een oude DAF Kini die de koninklijke familie jarenlang gebruikte tijdens vakanties in Italië. Toch was de rit in deze auto bijna niet doorgegaan. Tien minuten voor vertrek lekte er benzine uit de motor”, zegt Geert Vermeer, voorzitter van het DAF-museum.

Malini Witlox Geschreven door

“We hebben twee dagen geoefend, alles ging goed tot net voor vertrek.” Technici wisten het probleem te verhelpen. “Het was even spannend. Ogenschijnlijk was ik kalm, maar van binnen…”, zegt Vermeer.

Cadeau

De DAF, die uniek is in zijn soort, werd speciaal voor koningin Juliana en prins Bernhard gemaakt. Deze auto werd door de autofabrikant bij de geboorte van de koning in 1967 cadeau gegeven aan de koninklijke familie.

Vermeer vertelt dat Koning Willem-Alexander de auto nog van vroeger herkende. “Maar het was lang geleden dat hij erin gezeten had. Hij wilde ook zelf rijden.”

De DAF gaat dinsdag nog terug naar het museum.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.