Park in? Dan eerst wegen wat je bij je hebt

Het mooie weer zorgt voor volle parken deze lente. Maar na een zonnige dag blijft er vaak een hoop afval liggen. Kunstenaarscollectief Tilburg Cowboys maakt zich hier zorgen over. De oplossing: in het Spoorpark in Tilburg moeten bezoekers eerst met hun meegenomen spullen over een speciale weegbrug.

Er hangt een uitgelaten sfeer in het Spoorpark op Koningsdag en het is erg druk. Bezoekers komen aan met tassen, koelboxen en sixpacks bier. Maar bij binnenkomst staan de Tilburg Cowboys klaar om iedereen eerst te wegen.

"We willen mensen graag bewust maken van hun afval."

"Kom maar verder!", roept Sander van Bussel naar een meisje met een zware tas. Sander zit bij de Tilburg Cowboys en hij is dinsdagmiddag druk bezig met het noteren van alle afvalkilo’s. "We willen mensen graag bewust maken van hun afval. Dat ze zich van te voren afvragen hoe ze al die flesjes bier ook weer mee terugnemen."

De kunstenaar legt uit hoe de weegbrug moet helpen bij die bewustwording: "We noteren wat de bezoeker weegt bij binnenkomst. Als ze het park weer verlaten, word je opnieuw gewogen. Weeg je minder? Dan heb je je rotzooi in het park achtergelaten. Weeg je meer? Dan heb je echt je best gedaan en meer afval meegenomen uit het park."

"We belonen goed gedrag, maar we delen geen straffen uit."

Of het écht werkt is natuurlijk de vraag. Sommige bezoekers lopen om de weegbrug heen omdat ze er geen zin in hebben. "Het is een beetje hetzelfde idee als bij de douane”, zegt Sander. "Soms word je eruit gepakt om gecontroleerd te worden. Wij doen dat nu ook en hopen zo dat mensen bedenken hoe ze al dat afval ook weer meenemen."

Maar echt straffen met bijvoorbeeld een boete? Dat doen de Tilburg Cowboys niet. "We belonen goed gedrag, maar we delen geen straffen uit. Het is vooral een leuke actie om te laten zien wat je eigenlijk allemaal meedraagt aan afval."

