Supermaan op Koningsdag zorgt voor bijzonder fenomeen: superkoningsmaan

Er was dinsdagavond en -nacht, de avond en nacht van Koningsdag, sprake van een bijzonder fenomeen: een superkoningsmaan. Volgens de deskundigen van Weeronline was het voor het eerst sinds 1909 dat er een supermaan te zien was op een koninklijke feestdag. En de eerstvolgende keer dat dit zal gebeuren is volgens het weerbureau pas in 2127.

De superkoningsmaan was dinsdagavond en -nacht goed te zien. Een supermaan is een volle maan die groter lijkt dan normaal, omdat de maan relatief dichter langs de aarde komt. Dat is het gevolg van de eivormige baan die de maan om de aarde aflegt.

Tijdens een supermaan staat de maan ongeveer 27.000 kilometer dichter bij de aarde dan gemiddeld. De superkoningsmaan kwam dinsdagavond om 21.40 uur op. Dit zorgde voor heel mooie plaatjes.

