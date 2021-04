Terrasweerbericht: grijp vandaag je kans, we tikken de 20 graden aan

Na bijna zes maanden kunnen we vandaag vanaf twaalf uur weer genieten van een drankje en een hapje op het terras. En het weer werkt zonder meer mee, zo beloven de deskundigen ons. "Uit de wind in de zon voelt het vanmiddag warm aan. Met temperaturen die op kunnen lopen tot negentien graden en plaatselijk misschien zelfs wel twintig graden", vertelt weervrouw Diana Woei woensdagochtend enthousiast.

Geleidelijk neemt volgens haar de bewolking woensdagmiddag vanuit het zuiden voorzichtig toe. Maar het blijft in onze provincie vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het enkele buitje dat wellicht gaat vallen, valt naar alle waarschijnlijkheid na zes uur woensdagavond. Wanneer de terrassen weer dicht moeten.

Ben je in de gelegenheid woensdag tussen twaalf en zes uur even een terrasmoment te pakken, doe dat dan. Donderdag valt de terrasweervoorspelling namelijk een stuk minder uit. Een lagedrukgebied boven België bepaalt dan ook in onze provincie het weer.