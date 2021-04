Lange files op A16 en A17 door vrachtwagen in sloot

Foto: Rijkswaterstaat vergroot

Door een ongeluk met een vrachtwagen was de verbindingsweg van de A17 vanuit Roosendaal naar de A16 richting Breda op knooppunt Klaverpolder woensdagmorgen even dicht. De vrachtwagen was van de weg geschoten en lag op zijn kant in een sloot.

Verkeer vanuit Moerdijk richting Breda/Antwerpen moest omrijden via Roosendaal (A17). De vertraging liep even flink op.

Foto: Marcel van Dorst/Sq Vision vergroot

Foto: Marcel van Dorst/Sq Vision vergroot

