Parkieten aan de zuurstof na brand in bovenwoning in Breda

In een bovenwoning aan de Haagdijk in Breda heeft woensdagmorgen brand gewoed. Er kwam veel rook vrij. De brandweer haalde vier parkieten uit de woning. Brandweerlieden probeerden de vogeltjes nog te redden door ze zuurstof te geven, maar ze hebben de brand niet overleefd.

De brandweer rukte uit met drie wagens en had het vuur snel onder controle. Het is niet bekend of er mensen in het huis aanwezig waren.