Markt heeft eindelijk weer potten en pannen: 'Het was een economisch drama'

1/2 'Het is weer fijn dat er markt is', ook de markten zijn weer helemaal open

Het is niet alleen de dag van de versoepelingen voor de terrassen en de winkels, maar ook voor de weekmarkten. Daar zijn naast kramen met etenswaren en bloemen ook weer kooplui met schoenen, kleding, potten en pannen welkom. Zij mochten na maanden van afwezigheid hun waren weer luidkeels aanprijzen. Op de markt van Waalwijk was het woensdagmiddag meteen druk, maar bovenal ouderwets gezellig.

"We zijn weer helemaal begonnen met de markt, maar de regels zijn er ook nog steeds", vertelt Peter die met veel handgebaren en zijn fluitje iedereen bij de les probeert te houden. Naast de drie artistieke boa's heeft de gemeente Waalwijk ook extra mensen rondlopen om de gelijktijdige heropening van de terrassen, winkels én de markt in goede banen te leiden. "Ja, komt u maar", roept Peter. "Afstand houden mensen, afstand houden."

Niet alleen de bezoekers van de markt hebben de afgelopen maanden de sfeer en de gezelligheid gemist van een 'gewone' markt, ook de marktkooplui hebben dat. "Het is ruim vier maanden geleden dat ik hier op de markt mocht staan", vertelt marktkoopman Frank de Laat. "Ik had in die tijd twee wereldreizen kunnen maken, het is ongelofelijk."

Half december 2020 ging ook voor de markt een gedeeltelijke lockdown in. "Het was een economisch drama", vertelt De Laat. "Het is best wel goed geregeld allemaal, maar financieel boer je wel achteruit. Ik hoop dat we nu weer vooruit kunnen kijken."