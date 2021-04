100 reusachtige klaprozen bij de Dommel in Son: 'Omdat het er tof uitziet'

Honderd schuimplastic klaprozen van drie meter hoog staan sinds Koningsdag aan de Dommel bij de Planetenlaan in Son. "Het allerleukste vinden wij dat mensen nog een keer omkijken en glimlachen", zegt Nanny Houwen van Allemaal Tejater dat met de bloemen vooral voor gezelligheid en positiviteit wil zorgen.

Samen met Stans Egmond maakt Nanny decorstukken en pruiken van foam voor theaters, festivals en carnaval. Toen ze tijd over hadden omdat carnaval niet doorging, kwamen ze op het idee om reusachtige klaprozen te maken.

Weiland met waterbuffels

Samen maakten ze in drie maanden tijd nog 99 klaprozen en vroegen aan Staatsbosbeheer of ze die aan de kant van het riviertje de Dommel mochten plaatsen. “Wij vinden die plek heel mooi, omdat de weg hoog loopt en de Dommel laag ligt. Het is een prachtig uitzicht”, zegt Stans.