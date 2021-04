Geen schip met brood maar twee monumenten voor broodcrossings in 1945

Broodcrossings uit 1945 worden herdacht met twee nieuwe oorlogsmonumenten (foto: Henk Kruithof) vergroot

Bij het Biesboschmuseum in Werkendam en in Geertruidenberg worden vrijdag twee monumenten onthuld, die herinneren aan de zogeheten broodcrossings uit mei 1945. "In de nacht van 19 op 20 mei 1945 vertrok een schip uit Geertruidenberg naar het Zuid-Hollandse Hardinxveld, met aan boord 13.000 broden", vertelt Henk Kruithof. "Het was brood voor de hongerende bevolking aan de overkant." Een schip met brood laten varen kon vorig jaar door corona niet doorgaan.

In de nieuwe monumenten is een replica verwerkt van een historisch tegeltableau, dat de inwoners van Geertruidenberg aangeboden kregen als dank voor de geboden voedselhulp in 1945.

De broodcrossings, die Henk Kruithof een stukje 'vergeten en ondergewaardeerde oorlogsgeschiedenis' noemt, zouden vorig jaar grootscheeps herdacht en gevierd worden. "De bedoeling was dat we opnieuw met een schip brood naar de overkant zouden brengen, maar corona kwam en zette een streep door het hele project en alle activiteiten. Het is niet anders, maar met de onthulling van de twee monumenten hopen we toch nog een blijvende herinnering te creëren."

"In kruiwagens werden 13.000 broden, die voor een groot deel nog warm waren, naar het schip gebracht."

De legendarische voedseltocht vanuit Geertruidenberg vindt zijn oorsprong in een ondernemende dominee die in Tilburg 20 ton tarwe en 10 ton gerst wist aan te kopen voor de hongerende inwoners van Hardinxveld. Het probleem was echter dat daar ook nog brood van gebakken moest worden. "Ze vroegen de burgemeester van Geertruidenberg om hulp", vertelt Kruithof die vanuit het Biesboschmuseum de activiteiten rond 75 jaar bevrijding Biesbosch coördineerde.

"Deze trommelde alle bakkers van het stadje bijeen die de klok rond werkten, om deze enorme klus te klaren. In kruiwagens werden 13.000 broden, die voor een groot deel nog warm waren, naar het schip gebracht. De rest is geschiedenis."

Om de herinnering aan de heroïsche broodcrossing(s) levend te houden krijgen de basisscholen in Geertruidenberg ook het boek 'Biesbosch in de Tweede Wereldoorlog. Over onderduikers, verzet en crossings' aangeboden. De broodcrossing van 19 op 20 mei 1945 was de start van meerdere foeragetochten tussen het al langer bevrijdde zuiden en het Zuid-Hollandse Hardinxveld, dat net bevrijd was en een hongerwinter achter de rug had.

Een half jaar na de start van de eerste broodcrossing kwam er een officieel cadeau uit de geholpen gemeente. Op 14 december 1945 werd een tegeltableau aangeboden aan de inwoners van Geertruidenberg. Het origineel van dit tegeltableau is te zien in Museum de Roos aan de Markt in Geertruidenberg. Replica's daarvan zijn verwerkt in de twee monumenten die gemaakt zijn door de 'Staal Mannen' uit Raamsdonk.

