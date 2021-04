Bram fietst in 14 jaar naar alle 3275 dorpen en steden in Nederland

Bram is overal in Nederland met de fiets geweest (foto: Bram Fietst). vergroot

Het begon als een grap voor de 29-jarige Bram Witvliet uit Eindhoven, maar toch heeft hij zijn onmogelijke missie volbracht. Hij is langs alle 3275 steden en dorpen in Nederland gefietst. Daarvoor heeft hij 25.250 kilometer moeten fietsen. Hij heeft er veertien jaar over gedaan.

Rebecca Seunis Geschreven door

Op de middelbare school in Eindhoven werd Bram uitgedaagd door een vriend. Het zou hem echt niet lukken om in een jaar tijd alle dorpen en steden van Brabant met de fiets te bezoeken. Veertien jaar later, is hij zelfs naar alle plekken van heel Nederland gefietst.

"Ik dacht: ik wil dit elk jaar wel doen."

“Ik zat in de vierde van de middelbare school toen iemand dat zei. Toen heb ik weddenschappen met klasgenoten afgesloten. Als het me zou lukken kreeg ik bijvoorbeeld een reep chocola of een stuk taart. Toen ben ik met een normale fiets de hele provincie door gaan fietsen.”

De toen nog 15-jarige Bram besteedde er al zijn weekenden en vakanties aan. “Gaandeweg dacht ik: ik wil dit elk jaar wel doen en telkens in een andere provincie.” Zo was Bram Fietst geboren.

"Er zijn echt veel grappige plaatsnamen in Nederland."

Elke fietstocht werd nauwkeurig gedocumenteerd. Als bewijs maakte hij een foto van elk plaatsnaambord van alle steden, dorpen, gehuchten en gemeentes. “Er zijn echt veel grappige plaatsnamen in Nederland. Zo ben ik in Val, Nummer Een, Boerenhol en Nooitgedacht geweest.” Veel gehuchten en buurtschappen sloeg hij over, omdat die niet allemaal een plaatsnaambord hadden.

Elke plaatsnaam ging op de foto (foto: Bram Fietst). vergroot

Zijn missie werd langzamerhand een stuk serieuzer. Hij besloot er geld mee op te halen om te doneren aan goede doelen. "Elk goed doel moest zich inzetten voor het milieu. Ik was vanaf jongs af aan met het milieu bezig. Bram Fietst werd een uitlaatklep." Hij haalde er uiteindelijk zesduizend euro voor goede doelen mee op.

Door het bezoeken van 3275 plaatsen ontdekte Bram hoe mooi Nederland eigenlijk is. "Ik ken Nederland nu op mijn duimpje, ik weet alle mooie natuurgebieden te liggen. Ik was eigenlijk een soort hypertoerist in eigen land. Ik heb veel mooie plekken ontdekt waarvan ik niet had gedacht dat ze in Nederland zouden zijn.

"Het was het sowieso waard."

Natuurlijk baalde hij tijdens de 25.000 afgelegde kilometers wel eens. Dan kwam hij in een heftige regenbui terecht, had hij een lekke band of fietste hij urenlang in zijn eentje door verlaten gebieden in Noord-Groningen. Maar toch had hij het voor geen goud willen missen.

"Het was het sowieso waard. Ik wilde gewoon kunnen zeggen dat ik overal op de fiets ben geweest. Het was een heel groot deel van mijn leven."

Dinsdag maakte hij zijn allerlaatste tocht en werden de laatste plaatsnaambordjes op de foto gezegd. Hij gaat niet alle dorpen en steden van Europa bezoeken, maar wel een andere uitdaging aan: het schrijven van een boek.

"Fietsen is een win-win-winsituatie!"

"Het lijkt me een mooie kroon op het werk. In het boek komen alle avonturen te staan die ik meemaakte door alle dorpen en steden te bezoeken. Ik denk dat het leuk wordt om te lezen want niemand heeft dit ooit gedaan."

Naast het opgehaalde geld voor goede doelen en de mooie prestatie, heeft het nog iets anders opgeleverd. Namelijk het promoten van de fiets. "Je bent in de buitenlucht, fietsen is gezond en het is milieuvriendelijk. Het is gewoon een win-win-winsituatie!"

Alles over zijn unieke prestatie vind je op zijn website Bram Fietst.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.