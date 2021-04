160 blokken hasj gevonden in verborgen ruimte in auto

Hasj (archieffoto). vergroot

De politie heeft woensdag 160 blokken hasj gevonden tijdens een controle op de A2 bij Valkenswaard. De hasj zat verstopt in een verborgen ruimte van een auto. Een 33-jarige man uit Utrecht is aangehouden. Om precies hoeveel hasj in gewicht het gaat, kan de politie niet zeggen.

De agenten herkenden de auto van een eerdere controle, waarbij ze de verborgen ruimte al hadden opgemerkt. Zo'n ruimte is speciaal gecreëerd om bijvoorbeeld geld, drugs of wapens ongezien te vervoeren. Naast de hasj lag er ook een grote hoeveelheid geld in de auto, de politie kon niet zeggen hoeveel precies. De verdachte zit nog vast in afwachting van nader onderzoek.

