Daniël (6) verloor zijn vader aan corona: 'Stuur hem een kaartje'

Een greep uit de ontvangen kaarten voor Daniël. vergroot

Daniël uit Kaatsheuvel is zes jaar oud en moest door het coronavirus afscheid nemen van zijn vader. In het ziekenhuis vertelde hij de zorgverleners over zijn grote wens: zo veel mogelijk verjaardagskaarten krijgen, want hij wordt bijna zeven jaar oud. Het ziekenhuis startte een actie om zoveel mogelijk post in te zamelen. “We hebben al wat kaartjes binnen, maar het zijn er nog niet genoeg”, vertelt verpleegkundige Marion van Bergeijk.

Ron Vorstermans Geschreven door

Zij werkt op de longafdeling van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Daar verzorgde ze de vader van Daniël, die na negentig dagen op de intensive care weer op de longafdeling kwam te liggen. “Op de intensive care had hij toen zeventig dagen aan de beademing gelegen. Een lichaam is daarna kwetsbaar, maar goed, er was zicht op herstel en dus werd hij op onze afdeling geplaatst om daar weer op kracht komen.”

Maar het ging plots mis. “Niemand zag het aankomen. Het gebeurde uit het niets.” Het lichaam van Daniëls vader gaf begin dit jaar de strijd op. De verpleegkundigen probeerden te doen wat ze konden, ook voor zoontje Daniël. “Hij vertelde toen heel spontaan dat hij in mei jarig was en dat hij graag heel veel verjaardagskaartjes wilde. Het was hartverscheurend. We wilden doen wat we konden, en dus gingen we aan de slag”, vertelt Marion.

"De doos zit nog maar halfvol."

Op de afdeling van Marion is een doos geplaatst met een grote sticker. Mensen kunnen daar een kaartje achterlaten voor Daniël. Ook op sociale media verzocht Marion zoveel mogelijk mensen iets op te sturen. En dat is ook gebeurd, vertelt ze. "Maar de doos zit nog maar halfvol. We willen natuurlijk dat de doos tot de nok toe is gevuld.”

Daniël is bijna jarig. Hij wordt halverwege mei 7 jaar oud. Daarom doet Marion nog een keer een oproep aan iedereen om een kaartje te sturen. “Deze periode is natuurlijk heel erg moeilijk voor Daniël en op deze manier kunnen we hem toch een hart onder de riem steken. Hopelijk levert deze oproep iets op. Daniël verdient het zo.”

Wil jij een kaartje sturen naar Daniël? Dat kan. Stuur het kaartje naar het Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis (postbus 90151 , 5000 LC Tilburg ) ter attentie van Marion van Bergeijk, afdeling longgeneeskunde F1/F3.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.