Twee keer raak in uur tijd: brand verwoest auto en een schuur in Helmond

De brandweer kon voorkomen dat de brand aan het Twentehof oversloeg naar andere schuurtjes (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).

In de wijk Rijpelberg in Helmond zijn donderdagnacht een schuur en een auto in vlammen opgegaan. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg van de schuur naar andere schuurtjes.

De autobrand, aan het Baroniehof, werd rond een uur 's nachts ontdekt. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.

Gasfles

Een uur later was het raak bij de schuur aan het Twentehof. Die schuur raakte zwaar beschadigd en van een snorscooter die in de schuur geparkeerd was, bleef niets over. De brandweer kon een gasfles, die ook in de schuur stond, op tijd weghalen en kon ook voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere schuurtjes.

Hoe de branden zijn ontstaan, wordt onderzocht. Ook wordt bekeken of er een verband is met de brand aan het Baroniehof.

Bij de branden raakte niemand gewond.

De schuurbrand woedde aan het Twentehof in Helmond (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

De brandweer kon niet voorkomen dat de auto aan het Baroniehof in Helmond verloren ging (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

De autobrand aan het Baroniehof in Helmond werd rond een uur 's nachts ontdekt (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

