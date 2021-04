Brabants onderonsje in blessuretijd beslist, gevoelige nederlaag TOP Oss

Het Brabants onderonsje tussen FC Eindhoven en FC Den Bosch werd in blessuretijd beslist. De Eindhovenaren wonnen met 0-1. TOP Oss leed een gevoelige thuisnederlaag tegen Jong FC Utrecht, 0-4. Jong PSV speelde gelijk tegen Telstar, 2-2. De gelijkmaker voor de Eindhovenaren viel eveneens in blessuretijd.

FC Eindhoven - FC Den Bosch 1-0

Het zag er lange tijd naar uit dat het Brabantse onderonsje tussen FC Eindhoven en FC Den Bosch geen winnaar zou opleveren. In de eerste helft was FC Eindhoven de betere ploeg en was via Jort van der Sande een aantal keren gevaarlijk. In de tweede helft kwamen de Bosschenaren beter voor de dag. Romano Postema kwam twee keer oog in oog met FC Eindhoven-keeper Ruud Swinkels maar wist niet te scoren. In blessuretijd bezorgde Joey Sleegers de thuisploeg alsnog de overwinning, 1-0.