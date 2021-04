Man geeft voorbijganger vuistslag en vlucht op fiets van 10-jarig kind

Een nog onbekende man heeft donderdagmiddag in Tilburg een willekeurige voorbijganger met de vuist in het gezicht geslagen en een fiets van een 10-jarig kind afgepakt. Dat gebeurde rond vijf uur op de Westermarkt.

De dader stond bij een pinautomaat vlakbij Albert Heijn. Daar gaf hij de langslopende supermarktklant vanuit het niets een vuistslag in het gezicht. Het slachtoffer rende weg om aan de man te ontkomen. De dader pakte even verderop in de Daniël Josephus Jittastraat de fiets van een kind af en sloeg op de vlucht.