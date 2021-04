Wachten op privacy instellingen... De kleine hyena's bij mama (foto: Beekse Bergen/ Mariska Vermij - van Dijk). Volgende Vorige vergroot 1/2 Hyena-baby's in de Beekse Bergen, de vraag is wanneer kraamvisite weer mag

Er werden dit voorjaar al meerdere babydieren geboren in safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek, en nu hebben ook twee kleine hyena's het levenslicht gezien. Ze zijn geboren met een donker vachtje, tandjes en een kaarsrechte nek waar menig ballerina jaloers op zal zijn.

De Beekse Bergen hoopt de deuren op 11 mei weer open te mogen gooien, zoals met potlood staat geschreven in het 'heropeningsplan' van het kabinet, waarmee Nederland steeds verder uit de lockdown moet kruipen. Dan zouden parkgasten op kraamvisite kunnen komen en de hyena's en andere kleintjes kunnen bewonderen.

Ook twee baby zebra's, girafjes en een kleine kuifmagabey (een aapje) hebben hun schattigheid nog niet aan het grote publiek kunnen laten zien. De lockdownbaby's konden alleen bekeken worden op foto's en videobeelden.

Zelfgegraven kraamkamer

Nog voor de bevalling groef hyena-mama Kipenzi eigenhandig een hol in de grond, om haar pups in te kunnen werpen. Inmiddels zijn de twee uit de zelfgegraven kraamkamer tevoorschijn gekomen. Het is niet duidelijk of het jongetjes of meisjes zijn, of van allebei eentje. Daarom hebben de pups ook nog geen naam.

Over de de jongste telgen in de safaripark-familie zegt dierenverzorger Mariska Vermeij- Van Dijk: “Ze maken het goed. We hebben de twee al gulzig zien drinken en inmiddels zijn ze al dusdanig groot, dat ze langzaamaan beginnen met het eten van vlees." Geen potjes gepureerde babyvoeding voor deze baby's, ze zijn geboren met tanden.

Waarschijnlijk worden het twee herrieschoppers, want de gevlekte hyena is de grootste en luidruchtigste hyenasoort. Nu is het pasgeboren duo nog zwart, maar na een tijdje zal de kleur van de vacht veranderen naar grijs met stippen. Hoe ouder de gevlekte hyena wordt, hoe roder zijn vacht zal kleuren.

Bedreigd

Geen enkele andere dierentuin in Nederland heeft op dit moment met babygeluk te maken bij de hyena's. Het safaripark schrijft dan ook trots: "Met de geboorte van de twee pups levert Beekse Bergen een grote bijdrage aan het fokprogramma voor deze diersoort. Het doel van dit programma is het zorgen voor gezonde populaties in dierenparken van in het wild bedreigde diersoorten. Voor de gevlekte hyena is dit programma er omdat de populatie van deze diersoort afneemt."

De kleintjes in de groep (foto: Beekse Bergen/ Mariska Vermij - van Dijk). vergroot

