Huizenverkoop via bitcoins de toekomst? De NVM betwijfelt het

Van de Laar Makelaardij in Sint-Oedenrode weet het zeker: dit de toekomst! De transactie van een huis volledig met bitcoins afronden. In Veghel gaat dit binnenkort gebeuren. Daar gaat een penthouse zoals het er nu naar uitziet voor 21 bitcoins - ongeveer een miljoen euro - van de hand, als eerste huis in Nederland. Maar de Nederlandse Vereniging voor Makelaars en Taxateurs (NVM) is er nog niet van overtuigd dat dit de toekomst zal zijn.

'Denk niet dat markt al zover is'

Het is niet zo dat de NVM transacties van huizen via bitcoins afraadt. "Wij staan voor het belang van de verkoper - als je verkoopmakelaar bent - of een aankoopmakelaar. Als aankoopmakelaar begeleiden we de koper van een huis. Het is aan hem of haar op welke wijze die een transactie wil doen. Het is niet zozeer dat wij zeggen wat je wel of niet moet doen, maar deze techniek is nog niet goed gekend. Maar als twee partijen een goed gevoel hebben bij het zakendoen in bitcoins, is daar op zich niets op tegen. Maar ik denk niet dat de markt al zover is."