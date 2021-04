Wachten op privacy instellingen... Peter Gillis op vakantiepark Prinsenmeer (foto: Tessel Linders). Volgende Vorige vergroot 1/2 Arbeidsmigranten bijna allemaal vertrokken van vakantiepark Peter Gillis

Bijna alle arbeidsmigranten die woonden in stacaravans op vakantiepark Prinsenmeer van Peter Gillis, zijn vertrokken. En ook de allerlaatsten zijn volgens Gillis voor zondagavond weg. Dan loopt het ultimatum af dat de gemeente aan hem heeft gesteld. Gillis heeft nooit een vergunning gekregen voor het huisvesten van de vierhonderd arbeidsmigranten. "Ze zaten er al 25 jaar."

In de afgelopen weken is het de uitzendbureaus gelukt om de voornamelijk Poolse bewoners ergens anders onder te brengen. "De laatste vier vertrekken nog voor zondagavond", zegt een nuchtere Gillis. Maar blij is hij allerminst.

De zaak loopt al jaren. In 2009 werd duidelijk dat er arbeidsmigranten woonden op het vakantiepark. Tien jaar later werd Gillis opgedragen om daar binnen twee maanden een eind aan te maken. Als dat niet zou gebeuren, zou een dwangsom worden opgelegd om te voorkomen dat Gillis aan de verhuur verdiende.

De inmiddels lege huisjes op het vakantiepark Prinsenmeer (foto: Tessel Linders).

Dit had meerdere rechtszaken tot gevolg, waarvan een deel nog loopt. De dwangsom is bepaald op 50.000 euro per dag, met een maximum van een half miljoen. Maar dat gaat alleen over 2019. Over andere jaren kan ook een dwangsom worden opgelegd.

"De eerste acceptgiro ligt al op de mat. Het lijkt de postcodeloterij wel."

Gillis zegt dat hij weldegelijk heeft geprobeerd om het allemaal goed te regelen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is nooit in behandeling genomen. Daarom loopt er op dit moment ook nog een zaak tegen de gemeente en tegen InterKosmos, het uitzendbureau waar de meeste arbeidsmigranten voor werken,

"De eerste acceptgiro ligt al op de mat", zegt Gillis. "Het lijkt de Postcodeloterij wel. Daar hebben we natuurlijk bezwaar tegen ingediend, maar nu moeten de werknemers wel van mijn park, want die dwangsommen stoppen niet. De handhaving is alweer komen kijken hoor, en ze zullen wel mensen teveel hebben bij de gemeente Asten, want ze staan zondag vast ook weer op de stoep. Maar wij zorgen wel dat de arbeidsmigranten weg zijn."

Waar de mensen naartoe moesten, was niet het probleem van Gillis, maar van het uitzendbureau. Dat heeft voor elkaar gekregen de werknemers opnieuw te huisvesten. "Maar voor die mensen is het wel sneu. De meesten werken hier om de hoek bij de kippenslachterij. Die moeten nu vanaf hun nieuwe stek een enorm stuk reizen om op hun werk te kunnen komen. Ook weet ik dat er mensen teruggegaan zijn naar Polen."

Op 3 mei moeten alle arbeidsmigranten zijn vertrokken (foto: Tessel Linders).

"Ik heb al een aanvraag voor het huisvesten van asielzoekers."

Daarnaast vindt Gillis het maar vreemd dat ze van het ene vakantiepark moeten vertrekken, om op een andere wel te gaan wonen. "We hebben die mensen nou eenmaal nodig en dan moeten ze dus ook ergens wonen. Hier wonen ze op een afgesloten deel van het vakantiepark dus de andere gasten hebben er geen last van. Ik snap echt helemaal niet waarom dat niet zou moeten kunnen."

De huisjes op Prinsenmeer blijven voorlopig leeg, want er loopt nog een bodemprocedure. "Die wachten we vol vertrouwen af en dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat de rechter zegt dat de gemeente Asten die omgevingsvergunning gewoon in behandeling had moeten nemen."

Mocht dat nou allemaal nog mislopen, dan heeft Gillis nog wel een ander plan voor de nu leegstaande caravans. "Ik heb al een verzoek gekregen van de overheid voor het huisvesten van asielzoekers. Ze komen vijfduizend bedden tekort."

