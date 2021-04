Roger Schmidt blijft bij PSV: 'Hoe vaak moet ik het nog zeggen?'

Roger Schmidt (foto: ANP). vergroot

“Het was een goed weekend voor ons”, begon PSV-trainer Roger Schmidt zijn wekelijkse perspraatje. PSV zit in een goede zetel om op plek twee in de Eredivisie te eindigen, maar moet de focus houden op de laatste vier wedstrijden. En dat zal niet altijd even makkelijk zijn, aangezien er al genoeg geruchten de wereld in zijn geslingerd over komend seizoen. Maar een ding lijkt wel zeker: Roger Schmidt is ook dan nog de trainer van PSV.

Maar wat is zeker in de voetballerij? Duidelijk is dat PSV een onrustige en rumoerige zomer staat te wachten. Verschillende spelers zouden een stap kunnen gaan maken. Donyell Malen, Denzel Dumfries, Pablo Rosario en Mohamed Ihattaren zijn spelers die telkens genoemd worden als potentiële vertrekkers.

Daar tegenover staat de al bevestigde komst van doelman Joël Drommel (en wat staat er te gebeuren met huurling Yvon Mvogo?) en de geruchten van afgelopen week dat PSV geïnteresseerd zou zijn in middenvelders Davy Pröpper en Joey Veerman.

En ook in de huidige spelersgroep wordt er gekeken of bepaalde spelers klaar zijn voor een stap naar de basiself. Een van die spelers is Noni Madueke (19). Het Engelse talent van PSV komt de laatste weken weinig in het plaatje van Schmidt voor, maar de trainer van de Eindhovenaren ziet wel degelijk een potentiële basisspeler in Madueke.

“Ik heb genoeg opties voorin, dus het is niet makkelijk om daar tussen te komen. Maar Madueke is een topspeler met veel potentie. Hij heeft grote stappen gezet en het is te hopen dat hij de komende maanden een goede stap zet richting de basis toe. Dat kan hij zeker, al zal hij zich nog verder moeten ontwikkelen, dat weet hij zelf ook.”

Het gaat rondom PSV niet eens alleen maar over spelers. Ook de trainer van PSV wordt veelvuldig genoemd in het geruchtencircuit, vooral in Duitsland. “Ik weet niet hoe vaak ik het nog moet zeggen voor jullie me geloven, maar ik ben blij hier bij PSV”, stelde Schmidt op vragen over zijn toekomst. “Ik ben hier niet gekomen om na één jaar weggegaan. Ik heb straks ongeveer 47 wedstrijden gecoacht bij PSV, zonder één wedstrijd met een vol stadion. Als ik nu weg zou gaan na één jaar, zou het voelen alsof ik hier niet eens ben geweest.”

Het feit dat Schmidt al meerdere malen met technisch directeur John de Jong om de tafel heeft gezeten om de blik al op komend seizoen te werpen, moet de woorden van Schmidt kracht bij zetten. De Duitse trainer is duidelijk: hij is happy bij PSV en wil blijven.

Het is altijd Schmidts intentie geweest om in ieder geval voor twee jaar in Eindhoven te blijven. “Ik ben heel blij met die keuze. Ik kijk er naar uit om volgend jaar voor de prijzen te spelen en misschien in de Champions League uit te kunnen komen.”

Om eventueel in de Champions League uit te kunnen komen, moet Schmidt PSV tijdens de laatste vier wedstrijden in de Eredivisie op plek twee houden. Te beginnen met het duel met SC Heerenveen, aankomende zondag in het Philips Stadion.

"We zijn gefocust op onze eigen wedstrijden. Heerenveen heeft een goed team, dat hebben we in de uitwedstrijd gezien. Ze zijn meer dan Veerman en Veerman. Met Lasse Schöne hebben ze een middenvelder met veel ervaring, Mitchell van Bergen is gevaarlijk, dus ze hebben genoeg kwaliteit."

