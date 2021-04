Wachten op privacy instellingen... Foto: SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Brandstichting restaurant Eindhoven: twee jonge mannen opgepakt

De politie heeft twee mannen (19 en 20) opgepakt, die worden verdacht van brandstichting bij een restaurant aan de Dommelstraat in Eindhoven. De brand werd tien maanden geleden aangestoken, in de vroege ochtend van 26 juni vorig jaar. Flinke schade was het gevolg.

Verklaringen van getuigen en camerabeelden leidden naar de twee verdachten, die donderdag tijdens een ‘gecoördineerde actie’ van de recherche werden opgepakt. Ze worden ook verdacht van diefstal van motoren, waaronder de motor die gebruikt werd om te vluchten na de brandstichting. Die motor werd daags na de brand teruggevonden in een park.

‘Niet aan denken wat er had kunnen gebeuren’

“In dit geval had de actie van de daders nog veel grotere gevolgen kunnen hebben als de brand zich verder had kunnen uitbreiden,” zegt de coördinator van het onderzoek. “De daders brachten door hun daad mensenlevens in gevaar. Boven het restaurant zitten appartementen. Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als de brand niet zo snel door de brandweer was geblust.“

De politie heeft nog geen idee wat het motief van de daders was. Dat wordt nog onderzocht.

Foto: SQ Vision. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.