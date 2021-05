Remko maakt de prachtigste foto's van sterrenstelsels hier ver vandaan

Foto: Remko Willems vergroot

In de achtertuin van Remko Willems (51) staat een joekel van een telescoop. Als kind was hij al gefascineerd door het universum. Nu zijn werk als gitarist en muziekleraar door de coronamaatregelen op een lager pitje staat, heeft hij zijn grote passie weer opgepakt: astrofotografie. Het resultaat is indrukwekkend.

De Rosettenevel, de Orionnevel of de M51 Whirlpool Galaxy. Het zijn zomaar wat melkwegstelsels die Nispenaar Remko Willems spectaculair op de gevoelige plaat heeft vastgelegd.

"Als kleine jongen keek ik 's nachts naar de hemel om sterrenbeelden te herkennen. Later heb ik zelfs mijn eigen sterrenkijker gebouwd. Op een gegeven moment wilde ik het koppelen aan fotografie. Dan komt er ineens een stuk meer bij kijken."

"Ik vind het vooral leuk om dingen te fotograferen die je met het blote oog niet kunt zien."

"Bij astrofotografie maak je foto's van objecten die aan de hemel staan. Vaak begin je met de maan, daarna ga je op zoek naar steeds interessantere melkwegstelsels. Ik vind het vooral leuk om dingen te fotograferen die je met het blote oog niet kunt zien."

Het allerbelangrijkste is de telescoop, die bijna niet te tillen is door één persoon. Daarmee kan Remko foto's maken van melkwegstelsels die lichtjaren verderop liggen. "Ik heb een camera aan dat ding gehangen en ben maar gewoon wat gaan maken," vervolgt Willems.

Sindsdien zijn de plaatjes steeds indrukwekkender geworden. "Ik leerde de techniek 'stacken'. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld vijftig foto's van vijf minuten maakt en die op elkaar stapelt. Dan zie je plotseling licht dat je met het blote oog niet kan waarnemen."

"De reacties die ik op mijn foto's krijg zijn heel leuk."

Makkelijk is dat zeker niet. "Alles in het heelal draait, zoals iedereen wel weet. Als je dus lang een object wil fotograferen, loopt dat na een tijdje uit beeld. Deze telescoop draait mee, zodat je doelwit precies in het midden blijft staan. Daarna komt het hele bewerken er nog bij. Hoe meer data je hebt, des te mooier de foto is uiteraard."

Astrofotografie is volgens Willems dus een kwestie van geduld. "Om een beetje data te verzamelen heb ik toch wel een of twee nachten nodig." Maar dan heb je ook wat. "Ik zie het vooral als mijn grote hobby, maar deel de resultaten natuurlijk ook graag. De reacties die ik daarop krijg zijn heel leuk."

