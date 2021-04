Timmerman Ludo wint totaal onverwacht het NK driebanden: 'Een sprookje!'

Wachten op privacy instellingen... Ludo Kools (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Ludo Kools (53) uit Hoogerheide verrast

Ludo Kools (53) uit Hoogerheide verraste donderdag iedereen door nationaal kampioen driebanden te worden. Normaal is hij timmerman en werkt hij hele dagen op de bouw. En het moet gezegd, hij kan best een aardig potje biljarten. Maar als debutant het NK winnen had niemand verwacht, vooral hijzelf niet.

Ludo beseft vrijdag nog niet helemaal wat er nu allemaal is gebeurd. Hij is nog wat wiebelig van het feestje en zijn telefoon gaat de hele dag. "De burgemeester komt langs, de NOS belt en natuurlijk Omroep Brabant. Het is ongelooflijk allemaal", aldus Ludo.

"Ik ga er maar van genieten."

"Ik plaatste me eigenlijk onverwacht bij de laatste 16. Dat was al bijzonder. Ik dacht: 'ik ga toch maar meedoen, ik heb me toch geplaatst. Als ik de poule door kom, zou dat helemaal fantastisch zijn.'" En geheel onverwachts won Ludo twee wedstrijden en ging hij door. "Ik zei tegen mezelf, alles wat nu komt is alleen maar extra en ik ga er maar van genieten."

Maar er kwam meer dan Ludo kon dromen. "Ik moest in de kwartfinale tegen Barry van Beers, daar had ik al van gewonnen. Maar ik dacht dat twee keer van hem winnen onmogelijk was.” Maar niets bleek minder waar, Ludo bleef winnen, de halve finale en uiteindelijk won hij zelfs de finale van viervoudig kampioen Raimond Burgman.

"Het is gewoon een sprookje!"

"Nadat ik twee sets voorstond in de finale besefte ik pas dat ik misschien wel eens zou kunnen gaan winnen. Maar toen verloor ik meteen twee sets. Ik dacht er teveel over na. Maar ik mocht starten in de vijfde set en na vier matchballen had ik hem! Het was gedaan. Ik was dolblij. Dat ga je nooit meer meemaken, dat een amateur van al die toppers wint. Het is gewoon een sprookje!"

Toch zit er nog meer moois in het verschiet voor Ludo. Als regerend Nederlands kampioen mag hij meedoen met wereldbekerwedstrijden en mag hij naar het WK in Zuid-Korea. "Dat moeten we allemaal nog maar even zien", redeneert hij nuchter. "Eerst dit allemaal eens even laten bezinken."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.