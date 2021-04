NAC-trainer Maurice Steijn toch in thuisquarantaine na trip naar Ibiza

Maurice Steijn, coach van NAC. vergroot

Maurice Steijn gaat de komende vijf dagen in thuisquarantaine. De coach van NAC doet dit omdat hij de afgelopen zes dagen voor zaken op het Spaanse eiland Ibiza was. Het tripje van Steijn, net voor de belangrijke maand mei, zorgde voor veel commotie onder de NAC-aanhang. Zeker toen de Bredase club stelde dat hij bij terugkomst niet in quarantaine zou gaan. Dat besluit heeft NAC nu teruggedraaid.

De ophef was groot toen dinsdag in de Gegenpressung Podcast bekend werd gemaakt dat Steijn op Ibiza zat. Veel NAC-supporters begrepen niet dat hij van de club zes dagen weg mocht terwijl de competitie nog bezig is. Het bleek een oude afspraak te zijn. Toen NAC en Steijn ook nog eens op na advies van de KNVB besloten om niet int huisquarantaine te gaan, en maandag op de bank te zitten bij NEC-NAC, waren de rapen helemaal gaar.

Daar zien de coach en de Bredase club nu toch vanaf. “We hebben ons besluit om Maurice deze dagen in nauw contact met de groep te laten samenwerken heroverwogen, ondanks een positief advies van de instanties", zo laat NAC-directeur Mattijs Manders weten. "Wij vinden het belangrijk om een goed voorbeeld te zijn voor anderen, uit respect voor iedereen. Uiteraard willen wij geen enkel gezondheidsrisico creëren, hoe minimaal ook. We dachten er verstandig aan te doen om strikt de formele lijn te volgen, maar zijn toch tot inzicht gekomen dat dit het beste besluit is.”

Assistent-coach Hans Visser zal de aankomende dagen, alsmede de wedstrijd van maandag tegen NEC in Nijmegen, de honneurs waarnemen voor Maurice Steijn.

