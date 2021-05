Automobilist gooit blikjes bier uit het raam na botsing in Hoogerheide

Archieffoto: Karin Kamp. vergroot

Een auto is vrijdagavond zwaar beschadigd nadat de bestuurder tegen een boom botste langs de Huijbergseweg in Hoogerheide. Voorbijgangers zagen dat de bestuurder na het ongeluk blikjes bier uit het raam van de auto in een sloot gooide.

Agenten lieten de bestuurder, een 24-jarige Belg, blazen om te zien of hij onder invloed reed en hebben de blikjes bier uit de sloot gehaald.

Bloedproef

De automobilist is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Daar heeft een arts een bloedproef bij de bestuurder gedaan.

