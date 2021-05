Deejays Efteling Kids Radio beginnen eigen online kinderzender

Wachten op privacy instellingen... Dj's Arnoud en Mayoni komen met nieuwe radiozender voor kinderen DJ's Arnoud en Mayoni van de nieuwe kinderzender Hallo Kids Radio (foto: Tonnie Vossen) Volgende Vorige vergroot 1/3 DJ's Aroud en Mayoni lanceren nieuwe kinderradiozender

Fans van dj's Arnoud en Mayoni hoeven hun helden niet langer te missen. Jarenlang was het dj-koppel te horen op Efteling Kids Radio, maar dat station heeft de programmering omgegooid en daar passen geen presentatoren meer in. Arnoud Schellenberg (45) en Mayoni Oosterhoff (25) pakken nu de draad weer op met een nieuwe online kinderzender: 'Hallo Kids radio'.

Vanuit hun tijdelijke studio in Kaatsheuvel, bijna met zicht op de Efteling, klonk zaterdagochtend om tien uur de opgewekte begroeting van dj Arnoud: "Jááá, goeiemorgen daar zijn we dan!". Gevolgd door een even enthousiaste uithaal van zijn collega Mayoni die er ook nog haar armen bij in de lucht gooit: "We zijn officieel begonnen!"

De toon is er een die kinderen aanspreekt. Hier zijn twee ervaren rotten in het vak van kinderradio aan het werk. Vorig jaar kregen ze er nog een prijs voor: de Online Radio Award. "We maken radio voor families en kinderen van vier tot tien jaar", zegt Arnoud Schellenberg. "In Nederland en Vlaanderen", voegt hij er nog aan toe.

"Juist in coronatijd werkt radio heel verbindend."

Twaalf jaar geleden zette hij bij de Efteling het kinderradiostation op en maakte daar met een team van acht medewerkers sinds een halfjaar ook een dagelijkse ochtendshow speciaal voor kinderen. "Juist in de coronatijd werkt radio heel verbindend." Het ochtendprogramma trok veel luisteraars. In een maand tijd werd het een miljoen keer gestreamd.

Toen ze stopten werden ze overladen met reacties van teleurgestelde kinderen. "Dat gaf ons genoeg motivatie om met een eigen zender verder te gaan", zegt Arnoud.

"Radio luisteren kunnen kinderen doen terwijl ze tegelijkertijd met iets anders bezig zijn", benadrukt Mayoni. " Tijdens de lockdown, toen ze thuis hun schoolwerk moesten doen, kon op de achtergrond toch de radio aanblijven. Bovendien zien ouders online radio niet als schermtijd. Je hebt er wel internet voor nodig, maar in feite blijft het scherm op zwart".

Met de nieuwe kinderzender willen ze kinderen ook veel aan het woord laten. "Dus als er kinderen zijn die het supertof vinden om een keer op de radio te komen, dan gaan we dat voor ze regelen", zegt Mayoni. Sterker nog: kinderen mogen zelfs meedenken over de programmering en de muziekkeuze. En als ze willen kunnen ze ook lid worden van de speciale kidsclub.

"We willen een platform worden voor kinderen, bijvoorbeeld met podcasts en evenementen."

"Onze ambitie is om een platform te worden voor kinderen", legt Arnoud uit. "Daarbinnen vallen ook de speciale podcasts voor kinderen en speciale evenementen." Als het aan de makers ligt gaan ze via de nieuwe zender ook een poging doen om kinderen meer aan het lezen te krijgen. "We gaan ook meer doen aan educatie, maar vergeten vooral de belangrijkste dag van het jaar niet: de verjaardag!."

Vanaf maandag is de ochtendshow van dj's Arnoud en Mayoni dagelijks te beluisteren van zes tot tien uur. In het weekend is er een non-stop programmering met veel muziek.

