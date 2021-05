Vier gewonden bij frontale botsing auto en bestelbus in Terheijden

Bij een frontale botsing tussen een auto en een bestelbus op de N285 bij Terheijden zijn zaterdagmiddag vier mensen gewond geraakt. De bestuurder van de auto is vermoedelijk op de verkeerde weghelft terechtgekomen.

De bestuurder van deze auto is een van de gewonden. Volgens een omstander is hij zwaargewond. De drie andere gewonden zaten in de bestelbus.