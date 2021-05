Het was zaterdagmiddag te druk in de Eindhovense binnenstad

Drukte bij Zara in Eindhoven. (Foto: Twitter/Henk de Wert) vergroot

Het was te druk in de Eindhovense binnenstad op zaterdagmiddag. De gemeente riep mensen op niet meer te komen 'als het niet nodig is'.

Het is het eerste weekend dat mensen weer zonder afspraak mogen winkelen en een drankje kunnen doen op het terras.

De gemeente Eindhoven heeft meerdere maatregelen getroffen om de drukte te reguleren. Zo lopen er zogenoemde City Hosts rond om mensen aan te spreken op hun gedrag en is op de weg aangegeven hoe de mensen het best kunnen lopen.

Rond drie uur 's middags riep de gemeente winkelaars op weg te blijven van bepaalde straten in het centrum. De grote drukte nam aan het einde van de middag af. Inmiddels zijn de winkels dicht en is de rust teruggekeerd in het centrum.

Kapotte druktemeter

Ook ging er iets mis met de door de gemeente ingestelde druktemeter. Mensen kunnen op die druktemeter online zien of het in het centrum mogelijk is de 1,5 meter afstand te bewaren in delen van de stad. Terwijl handhavers zagen dat dit niet meer mogelijk was in sommige straten, gaf de meter nog een groen signaal. Daardoor kregen mensen thuis de indruk dat ze makkelijk een bezoekje aan het centrum konden brengen.

Inmiddels werkt de druktemeter weer naar behoren.

