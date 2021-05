Willem II zonder coach Petrovic naar FC Utrecht, trainer heeft rugklachten

Zeljko Petrovic afwezig vanwege rugklachten bij wedstrijd tegen FC Utrecht (foto: OrangePictures). vergroot

Trainer Zeljko Petrovic is zaterdagavond niet aanwezig bij de wedstrijd tegen FC Utrecht. De 55-jarige trainer heeft last van een acute hernia waardoor hij de wedstrijd niet in het stadion kan coachen. Dat meldt de Tilburgse club op de website.

Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat Petrovic een kleine ingreep in het ziekenhuis nodig heeft om van de hernia te kunnen herstellen. Assistent-trainer Gery Vink neemt in Utrecht de coaching over.

Willem II staat na dertig speelronden op de vijftiende plaats, met één punt voorsprong op nummer zestien FC Emmen. De nummer zestien moet aan het einde van het seizoen play-offs spelen voor een langer verblijf in de Eredivisie. FC Emmen speelt zondag een uitwedstrijd tegen Ajax.

