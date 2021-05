Willem II kan ondanks twee treffers niet stunten op bezoek bij FC Utrecht

Teleurstelling bij Driess Saddiki na een FC Utrecht-goal (foto: OrangePictures). vergroot

Willem II heeft niet kunnen stunten op bezoek bij FC Utrecht. De Tilburgse ploeg kwam al heel snel op achterstand. Willem II knokte zich twee keer terug in de wedstrijd, maar stapte uiteindelijk met een 3-2 nederlaag van het veld. Wat viel er op in Stadion Galgenwaard?

Fabian Eijkhout Geschreven door

1. Snelle tegentreffer

Zo'n 2,5 maand geleden verloor Willem II in eigen huis met grote cijfers van FC Utrecht. De eerste treffer viel toen in de derde minuut. De 0-6 nederlaag zal even door de hoofden van spelers, trainers en de fans thuis voor de televisie geschoten zijn toen FC Utrecht dit keer al na vier minuten spelen de openingstreffer maakte. In Tilburg werd er voor de twintigste minuut nog twee keer gescoord, dat gebeurde in de Domstad niet.

2. Ongelukkige Sven van Beek

In de blessuretijd van de eerste helft kwam Willem II op een 2-0 achterstand. Vanuit een hoekschop verdween de bal achter goalie Aro Muric in het doel. De Willem II-keeper werd gepasseerd door Sven van Beek, die dus zijn eigen doelman verschalkte. Met die treffer pakte de van Feyenoord gehuurde verdediger een record om snel te vergeten. Het was zijn zevende eigen doelpunt in de Eredivisie, niemand maakte er meer.

Wachten op privacy instellingen...

3. Aansluitingstreffers

Er gebeurde veel in Stadion Galgenwaard. En er vielen ook veel doelpunten. Twee keer maakte Willem II een aansluitingstreffer. De eerste keer was het Sebastian Holmén, die na een gele kaart de wedstrijd tegen PSV moet missen vanwege een schorsing, die scoorde. De verdediger kopte de bal vanuit een hoekschop van Mike Trésor via een stuit in het doel van FC Utrecht.

De ploeg van de Zelkjo Petrovic vervangende Gery Vink ging op jacht naar de gelijkmaker. Maar het kreeg op het moment dat het wat druk zette, zelf een treffer tegen. Na die goal van Gyrano lieten de Willem II-spelers het hoofd niet hangen. Met een kleine tien minuten op de klok maakte Kwasi Wriedt de tweede aansluitingstreffer van de avond. Videoscheidsrechter Bas Nijhuis keek nog even of het buitenspel was, maar keurde de goal goed. Het toonde de veerkracht en mentale weerbaarheid van Willem II aan. Genoeg voor minimaal een punt was dat niet, het slotoffensief leverde geen derde Tilburgse treffer op.

4. Afwezige Zeljko Petrovic

De fanatieke Willem II-trainer valt bijna iedere wedstrijd op langs de lijn, waar hij zijn team in woord en gebaar probeert te helpen. In Utrecht schitterde hij door afwezigheid. Zeljko Petrovic moest door een acute hernia de wedstrijd in de Domstad aan zich voorbij laten gaan. Assistent Gery Vink nam zijn plek in als eindverantwoordelijke van de Tilburgse ploeg, wat hij eerder dit seizoen ook tijdelijk deed na het ontslag van trainer Adrie Koster.

5. Opmerkelijke rol Wesley Spieringhs

Drie controlerende middenvelders stonden er op het wedstrijdformulier in de basis bij Willem II. Het duo Pol Llonch-Driess Saddiki stond centraal op het middenveld. Wesley Spieringhs had echter ook een basisplaats, maar op de voor hem vertrouwde positie was geen plaats. Opmerkelijk genoeg stond hij regelmatig dieper dan spits Kwasi Wriedt.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.