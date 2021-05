Van competitievulling naar dromen van prijs bij Helmond Sport: 'Bizar'

Juichende Helmond Sport-spelers, dit seizoen vaker dan de laatste jaren (foto: OrangePictures). vergroot

Als je kijkt naar de eindstand van de Keuken Kampioen Divisie in de laatste jaren, dan komt Helmond Sport er heel slecht vanaf. Twintigste, twintigste en negentiende. En dan begon het de voorbereiding op dit seizoen ook met slechts acht contractspelers. De verwachtingen waren bijzonder laag. Des te knapper dat het nu in het linkerrijtje staat en nog meedoet in de strijd om de vierde periode.

“Het leeft wel in de groep, die periodetitel”, zegt aanvoerder Guus Joppen. “We kunnen nog steeds de play-offs halen. Iedereen kan van elkaar winnen, de gekste dingen gebeuren. We hebben het nog enigszins in eigen hand, maar dan moeten we wel van Go Ahead Eagles winnen.” Die wedstrijd staat zondagmiddag op het programma en is cruciaal. De ploeg uit Deventer heeft nu veertien punten, net als Jong PSV. Helmond Sport staat achter die ploegen op dertien punten.

"Bizar", zegt Joppen vervolgens. Bizar dat Helmond Sport nog kans heeft op die prijs, na twee nederlagen met grote cijfers. Maar vooral ook bizar dat de ploeg überhaupt in die positie is nu, als je kijkt hoe de start van het seizoen was. "Met acht contractspelers en wat stagespelers gingen we de voorbereiding in", blikt de verdediger terug.

"Van het moment dat je niet dieper kunt zinken naar dit moment, fantastisch."

Voorzitter Philippe van Esch weet dat ook nog goed. Hij had toen eerlijk gezegd ook niet gedacht dat zijn club nu om een prijs zou kunnen spelen. "Dat had ik niet durven dromen. Het winnen van de periode zou geweldig zijn. Wie had dat kunnen denken, na drie à vier jaar competitievulling te zijn geweest. Van het moment dat je denkt dat je niet dieper kunt zinken, naar dit moment. Fantastisch.”

In de ogen van Van Esch is het wel iets wat we de komende jaren vaker gaan zien, juichende Helmond Sport-spelers die uiteindelijk spelen om de prijzen. Met als ultieme doel over een paar jaar in de Eredivisie te spelen. "Je merkt het nu al in de stad. Als je een beetje meedoet om de periode, begint het te leven. Maar we willen niet alleen meedoen, het is iets waarvan we moeten zeggen dat we dat willen bereiken. Daar gaan we op inzetten. Nu zou het geluk zijn. We spelen wel goed voetbal, maar het beleid is er nu nog niet naar."

"Stappen zetten op de ranglijst, met zicht op spelen in de hoogste divisie."

"Het is wel wat we willen, dat we echt gaan promoveren", vervolgt Van Esch. "Het nieuwe stadion moet een nieuw hoogtepunt zijn binnen de geschiedenis van Helmond Sport. Dat is in 2024, dan hopen we dat we ook zichtbaar stappen hebben gezet op de ranglijst, met zicht naar de hoogste divisie. Promotie moet ook kunnen. Makkelijk zal het niet worden, er zitten meer vogels op het vinkentouw. Maar als je kijkt naar de prestatie die we nu al neerzetten, waarom zou het over een tijdje niet kunnen?”

Joppen, die hoopt dat de club hem een nieuw contract aanbiedt, zet sowieso in op een plek in het linkerrijtje. Dan zou Helmond Sport in de top tien eindigen. “Als Helmond komen we van ver. De stap van twintig naar tien is best wel groot. Als we elfde of twaalfde worden is het geen schande, maar ik wil het liefst zo hoog mogelijk eindigen."

Dat zou ook goed zijn voor de ambities van de club. "Het is belangrijk voor de club, de sponsoren, de supporters en ook voor de spelers. Het maakt Helmond ook weer wat aantrekkelijker voor spelers om hier te komen spelen. Dat is ook winst. En dat doen we ook nog eens met leuk voetbal.”

