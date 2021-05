Passagier schiet wapen leeg in taxi in Tilburg

Een passagier heeft zaterdagnacht schoten gelost tijdens een taxirit in Tilburg. De kogels kwamen terecht in het dashboard.

De taxichauffeur reed rond middernacht drie passagiers naar hun bestemming in Tilburg, toen een man in de buurt de Bredaseweg de schoten loste.

Hevig geschrokken

De drie mannen sprongen vervolgens uit de taxi en de hevig geschrokken chauffeur reed vervolgens naar Oisterwijk, waar de politie werd gebeld. Agenten zagen meerdere kogelinslagen in de taxi. Op de foto is te zien dat er zeker twee kogelgaten in een scherm op t dashboard zitten.