Verslaggever praat je bij over de drie vermisten bij brand in Werkendam

Wachten op privacy instellingen... Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Kijk extra uitzending terug over drie doden bij brand in Werkendam

Na een felle brand in de Beatrixhaven in Werkendam zijn drie mensen vermist. Ze woonden in een appartement waar de brand uitbrak. De brandweer vreest voor hun leven. Kijk hier de extra uitzending over deze brand terug.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.