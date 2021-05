Loco-burgemeester: 'Brand bij Hoogendoorn heeft grote impact op het dorp'

"Deze brand maakt echt indruk." Loco-burgemeester Hans Tanis stond zondagochtend al snel bij de brand in Werkendam om zijn medeleven te betuigen met de familie Hoogendoorn van het gelijknamige timmer- en interieurbedrijf, waar de grote brand was uitgebroken.

Als loco-burgemeester kreeg hij rond kwart over acht zondagochtend al een seintje dat er brand was. "Vandaar dat ik hier ben geweest om te kijken en mijn medeleven te tonen", aldus Tanis. "Dit maakt echt indruk. Het is pijnlijk, zijn hele levenswerk gaat in vlammen op. Het heeft ook grote impact op het dorp. Hier werken 150 man, de derde generatie is een jaar of 25, 30 en staat te trappelen om het over te nemen. Pijnlijk."