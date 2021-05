Helmond Sport verliest met grote cijfers van Go Ahead Eagles

Helmond Sport heeft zondagmiddag met grote cijfers van Go Ahead Eagles verloren. Het werd 5-1. De ploeg uit Deventer vierde zo feest bij haar 101-jarig jubileum.

De aftrap van de wedstrijd werd gedaan door burgemeester Ron Konig van de gemeente Deventer. Al direct na de aftrap werd duidelijk dat de Eagles voor de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie gingen, maar het was Helmond Sport dat na 25 minuten uit het niets de 0-1 maakte. Arno van Keilegom passeerde doelman Jay Gorter.

De feestvreugde was van korte duur, zes minuten later stond het alweer gelijk. Het verschil in kwaliteit bleek daarna te groot en Helmond Sport kreeg nog vier tegengoals.