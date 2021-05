Politie maakt einde aan feest met dj in Helmond

Foto: Google Maps. vergroot

De politie heeft zondagmiddag rond vijf uur een feest beëindigd in een bedrijfshal op de Hortsedijk in Helmond. In het pand waren ruim dertig bezoekers aanwezig. Verder vluchtten er veel mensen weg toen de politie kwam. De organisator van het feest is beboet.

De politie kwam in actie nadat er meerdere tips binnen kwamen. Het ging om een privé'-feest in een bedrijfshal waar ook een dj bij aanwezig was en mensen drankjes serveerden, zegt een woordvoerder.

"Er waren meer dan dertig mensen, maar een deel ervan ging er in auto's met inzittenden vandoor".

De feestgangers die wel betrapt werden, konden geen boete krijgen. "Dan moeten we kunnen bewijzen dat ze zich niet aan de coronaregels hielden, dus bijvoorbeeld geen 1,5 meter afstand hielden."

Er wordt een rapportage naar de gemeente gestuurd.

