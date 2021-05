PSV verslikt zich in SC Heerenveen en morst dure punten in strijd om plek 2

PSV baalt na tegengoal (foto: ANP). vergroot

PSV heeft in eigen huis met 2-2 gelijkgespeeld tegen SC Heerenveen. De ploeg van trainer Roger Schmidt beleefde een frustrerende middag en ziet concurrent AZ twee punten inlopen in de strijd om plek twee in de Eredivisie. De 4 zaken vielen op in het Philips Stadion.

1. Boze Schmidt

PSV speelde misschien wel een van de slechtste eerste 45 minuten van het gehele seizoen. En trainer Roger Schmidt schoof zijn teleurstelling en boosheid niet onder stoelen of banken steken. In het lege Philips Stadion was gedurende het eerste bedrijf meermaals een schreeuwende Schmidt te horen.

En die boosheid was ook terecht. PSV kwam zeer matig voor de dag tegen de bezoekers uit Friesland. De Eindhovenaren straalden geen overtuiging en blijdschap uit, maar het spel oogde sloom en zeer stroef. PSV kon Heerenveen niet onder druk zetten, verraste geen moment in aanvallend opzicht en bracht geen hoog tempo in het eigen spel.

De PSV’ers moeten zich toch eens achter de oren krabben, want ondanks dat de ploeg van Schmidt veel meer trainingsdagen heeft door de Europese uitschakeling, is de verbetering op het veld onzichtbaar. Schmidt zal in de rust ouderwets tekeer zijn gegaan. De oefenmeester greep ook hard in qua wissels: drie stuks paste hij toe. Viergever, Rosario en Zahavi werden geslachtofferd. Obispo, Vertessen en Madueke mochten het laten zien.

2. Krankzinnige twee minuten

De reactie in de eerste minuten was niet eens zo goed of stormachtig van PSV, maar toen Vertessen met zijn eerste goal de Eindhovenaren enigszins uit het niets op 1-1 zette, braken twee krankzinnige minuten aan in het Philips Stadion.

Die gelijkmaker viel in de 57e minuut. Direct na de aftrap van Heerenveen veroverde PSV de bal weer. Uiteindelijk kwam Cody Gakpo aan de bal en de Eindhovenaar dacht niet na en schoot PSV met een kanonskogel op 2-1, nog geen minuut na de gelijkmaker. Vervolgens leek PSV nog niet klaar met juichen en nagenieten van die mooie goal van Gakpo, want Heerenveen scoorde via Siem de Jong alweer direct de gelijkmaker. Dat alles gebeurde in nog geen 130 seconde voetbal.

3. Strijd om plek twee weer spannend

PSV deed er in de slotfase nog alles aan om die drie punten toch in Eindhoven te houden, maar op een schot van Marco van Ginkel na kwam PSV niet heel dicht bij meer. Typerend was nog een moment in de laatste seconde: PSV kreeg nog een vrije trap en kon de bal de zestien in pompen, maar Boscagli besloot de bal breed te spelen waarna scheidsrechter Lindhout affloot.

Daardoor blijft PSV dus steken op een punt en daarmee ligt de strijd om plek twee weer open. AZ nadert PSV op één punt met nog drie wedstrijden te spelen.

4. Noni Madueke

Afgelopen vrijdag kwam Noni Madueke in het nieuws. Een aantal Europese (top)clubs zouden deze zomer een poging willen wagen om het 19-jarige Engelse talent van PSV over te nemen. Zeker nu Madueke de afgelopen weken maar mondjesmaat in actie kwam, ondanks zijn prima statistieken dit seizoen.

Schmidt reageerde tijdens het wekelijkse perspraatje dat hij het potentieel van Madueke wel degelijk ziet en vertelde dat de aanvaller nog genoeg minuten zou gaan maken. Door het slechte spel van PSV in de eerste helft, mocht Madueke al na de rust invallen en kreeg hij dus de kans om zichzelf te laten zien. Maar het lukte de Engelsman niet om zijn stempel op de wedstrijd te drukken.

