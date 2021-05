Bart Verbruggen (18) uit Breda maakt zijn debuut in het doel van Anderlecht

Ex-NAC'er Bart Verbruggen bij Anderlecht. vergroot

Als kind kwam Bart Verbruggen er bij zijn Bredase amateurclub WDS'19 al snel achter dat hij keepen echt 'superleuk' vond. En wat later, in de jeugdopleiding van NAC, ontstond ook de droom van een profcarrière. Zondagavond was het zo ver en debuteerde hij als achttienjarige voor de Belgische topclub Anderlecht. "Dit smaakt naar meer", zo blikt Verbruggen terug.

Bart Verbruggen is een echte sportman. Hij kijkt tevreden terug op zijn debuut voor Anderlecht in de uitwedstrijd tegen Club Brugge, maar baalt ook dat zijn club Anderlecht de uitwedstrijd niet wist te winnen.

"We hebben in de laatste minuut nog met 2-2 gelijkgespeeld", verzucht Verbruggen over het eerste duel in de play-offs om het landskampioenschap. "Natuurlijk ben ik trots op mijn debuut en het is heel mooi, maar ik had zo graag met een supersave de winst veilig willen stellen."

"Ik heb nog niet op de top van mijn kunnen gespeeld."

"Het ging allemaal prima en ik had geen last van zenuwen", vervolgt de jonge doelman. "Maar ik ben heel kritisch op mezelf en vind dat er momentjes waren die beter konden. Ik heb nog niet op de top van mijn kunnen gespeeld en denk dat ik nog veel belangrijker kan worden voor mijn ploeg."

Verbruggen begon zondag onder de lat omdat doelman Hendrik van Crombrugge ontbrak vanwege een blessure en tweede keeper Timon Wellenreuther gepasseerd was. Hij beseft dan ook best dat zijn debuut best bijzonder is. Zeker omdat dit meteen tijdens een topduel gebeurde.

"Ik ben pas achttien", zo zegt hij. "En keepers maken meestal pas op wat latere leeftijd hun debuut. Toch kwam het ook weer niet als een totale verrassing, want ik had al het gevoel dat ik de laatste tijd goed bezig was. Ik hoop dat ik vaker mag spelen, want dit smaakt naar meer."

"De samenwerking met keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar voelt hetzelfde aan als bij NAC."

Verbruggen werd negen maanden geleden bij NAC weggehaald door Jelle ten Rouwelaar, ook oud-doelman van de Bredase club en nu keeperstrainer bij Anderlecht.

"De samenwerking met Jelle voelt hetzelfde aan als bij NAC", zo zegt Verbruggen daarover. "Zijn werkwijze is niet veranderd. NAC volg ik natuurlijk nog altijd, want ik blijf supporter. Ik hoop nog altijd dat ze promoveren."

