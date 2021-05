Boot in brand op Afgedamde Maas, rook in de wijde omtrek te zien

Foto: Jurgen Versteeg - SQ Vision. Foto: Jurgen Versteeg - SQ Vision. Foto: Jurgen Versteeg - SQ Vision. Foto: Jurgen Versteeg - SQ Vision. Foto: Jurgen Versteeg - SQ Vision. Foto: Jurgen Versteeg - SQ Vision. Foto: Jurgen Versteeg - SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/7 Foto: Jurgen Versteeg - SQ Vision.

Een boot op de Afgedamde Maas tussen Woudrichem en Rijswijk is maandagochtend in brand gevlogen. Op dat moment was er niemand aanwezig op de boot. De brandweer kon er vanaf de wal niet bij, dus moest een blusboot uitrukken om de brand te blussen.

Ista van Galen Geschreven door

De brand ontstond rond half tien 's ochtends. Toen de brandweer aankwam, dreef de boot zo'n twintig meter van de kant. Dat was te ver weg om vanaf de kant te blussen, dus een blusboot moest worden opgeroepen. Toen die een half uur later aankwam, was de boot al naar het midden van de Afgedamde Maas gedreven. Binnen een kwartier was de brand uiteindelijk geblust.

Volgens de brandweer gaat het om een jacht van zeven meter lang, met een motor. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

Dikke rookwolken

Bij de brand kwam flink wat rook vrij. De donkere wolken waren in de wijde omtrek te zien.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.