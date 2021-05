Motorrijder gewond na botsing met auto op de A59

Op de A59 bij Raamsdonk is maandagmiddag een auto op een motor gebotst. Daarbij raakte de bestuurder van de motor gewond. Een traumahelikopter is geland bij de plek van het ongeluk. De bestuurder wordt met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De A59 was bij knooppunt Hooipolder in beide richtingen dicht, maar is inmiddels weer vrij.