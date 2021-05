Bijenkasten vernield in Mariaheide: 'Hopelijk leeft de koningin nog'

Omgegooide bijenkasten (foto: Rhoxana Ynema). Omgegooide bijenkasten (foto: Rhoxana Ynema). Volgende Vorige vergroot 1/2 Omgegooide bijenkasten (foto: Rhoxana Ynema).

Bij Anne en Aalt van Beek in Mariaheide zijn afgelopen weekend zeker 10 bijenkasten omvergegooid. Beide imkers kunnen pas later deze week achterhalen wat de schade is. Het bijenvolk moet eerst tot rust komen en dan is het hopen dat de koningin het overleefd heeft. “Als de koningin verongelukt is, dan is het volk niet meer goed inzetbaar.”

De gebroeders Van Beek hebben meer dan 900 bijenvolken door heel Nederland. Hun bedrijf zit in Paasloo in Overijssel.

Nét nadat de broers zondagmiddag een controle hadden uitgevoerd en meer dan twee uur terug naar huis waren gereden, kregen ze een telefoontje van de teler dat meerdere kasten waren omgegooid. “Het is gewoon onfatsoenlijk!” zegt Anne van Beek.

Na het telefoontje zijn ze zondagmiddag meteen teruggereden om de kasten weer terug te zetten. Zelf vermoedt de imker dat het door baldadige jeugd is gedaan, maar dat kan hij niet hardmaken.

Anne is niet optimistisch over een aangifte: “Je moet ze dan echt op heterdaad betrappen.” Er loopt een wandelpad achter de kasten langs waar veel mensen wandelen of de hond uitlaten, maar toch heeft vooralsnog niemand de daders gezien.

“Zo ga je niet met levende beestjes om.”

Het is niet de eerste keer dat er vandalisme gepleegd wordt bij bijenkasten. Het gebeurt ook wel bij andere bijenhouders en soms worden er ook kasten gestolen.

De bijen van de gebroeders Van Beek bestuiven onder andere aardbeien en boomgaarden en een nieuw bijenvolk kost al snel 150 euro.

Anne is vooral boos dat mensen dit doen. “Zo ga je niet met levende beestjes om.” Hij legt uit dat het goed is dat ze er zo snel bij waren, want wanneer zulke kasten in deze kou twee of drie dagen zouden blijven liggen, overleven ze het zeker niet. Komende week moet blijken of de kolonies het hebben overleefd.

