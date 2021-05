Beschermde das doodgeschoten in Deurne, politie zoekt getuigen

Foto: Dierenpolitie Oost-Brabant vergroot

Op een veld aan de Kuilkensweg in Deurne is zondag een doodgeschoten das gevonden. Het beest lag daar met een wond in de rug. De dierenpolitie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie hebben zich te melden.

De das is een beschermde diersoort en mag dus niet gedood worden. De politie neemt dit hoog op: "Dit is een misdrijf". Of er al een verdachte in beeld is, kan de politie niet zeggen.

Mari de Bijl van Brabants Landschap is verbaasd over wat de das is aangedaan. "Dat is wel heel triest", aldus de boswachter. Hij kan zich niet indenken waarom iemand dit zou doen. "Soms hebben mensen bijna geen reden nodig om iets dood te maken. Dan zitten ze gewoon in de weg, of zijn ze bang dat ze schade aanrichten aan landbouw of dieren opvreten. Maar het gaat wel ver om een das dood te schieten vind ik."

De das in Nederland

De das was volgens De Bijl vroeger bijna uitgestorven. "Uiteindelijk werd gezorgd dat de populatie beschermd is. Nu zijn ze bijna algemeen geworden."

Momenteel leven ongeveer vijfduizend tot zesduizend dassen in Nederland. Die komen vooral voor op de Veluwe, in Oost-Brabant en Zuid-Limburg. De das heeft geen natuurlijke vijanden. De grootste bedreigingen voor de das zijn sterfte door verkeer en verdrinking in kanalen met steile oevers. Jaarlijks sterven in Nederland zo'n zevenhonderd dassen in het verkeer.

