Herdenkingsuitzending Kamp Vught te zien bij Omroep Brabant

Nu er nog altijd geen publiek bij mag zijn, maakt Nationaal Monument Kamp Vught dit jaar opnieuw een speciale herdenkingsuitzending. Een overlevende van het kamp heeft een bijzondere boodschap. Verder komt Joost Prinsen aan het woord, zingt kleinkunstenares Willemijn Smeet een speciaal lied en is er onder meer een kranslegging. De herdenking is dinsdagavond bij Omroep Brabant te zien.

We zien Marie Verbraeken in de uitzending. In de oorlog is ze koerierster voor het verzet en biedt ze hulp aan onderduikers. Ze wordt verraden en komt via Haaren in Kamp Vught terecht. Marie mag dan inmiddels 100 jaar zijn, ze geeft nog altijd gastlessen op scholen. Een van de boodschappen die ze voor de kinderen: ze haat de Duitsers niet want 'haat heeft nog nooit iets opgelost'.