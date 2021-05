Dief van robotmaaier haarscherp in beeld: wie herkent hem?

Wachten op privacy instellingen... Wie herkent de man met het gele veiligheidsvest? Volgende Vorige vergroot 1/2 Man met fel geel veiligheidsvest gaat er met een robotmaaier vandoor

Een opmerkelijke diefstal. Uit een tuin van een huis in Breda wordt op brutale wijze een robotmaaier gestolen door twee mannen. Een van de mannen is al in de kraag gegrepen. De tweede man staat echter haarscherp op camerabeelden die te zien zijn in Bureau Brabant. Hij droeg een fel geel veiligheidsvest en staat duidelijk op beeld. Wie herkent hem?

De twee mannen parkeren hun blauwe bestelauto naast het grasveld. De man met het veiligheidsvest rent het gras op en neemt de maaier mee naar de auto, legt hem achterin en rijdt ermee weg.

Robotmaaiers worden volgens de politie op internet te koop aangeboden voor bedragen van ruim drieduizend euro.

