Vrouw met tatoeage op haar pink pint duizenden euro's van bejaarde vrouw

Wie herkent deze vrouw met opvallende tatoeage?

Een 77-jarige vrouw in Grave is onlangs slachtoffer geworden van een babbeltruc. De vrouw gaf in goed vertrouwen haar pinpas aan iemand die beweerde dat hij bij haar bank werkte. Vervolgens werden er duizenden euro's van haar bankrekening gehaald. De politie zoekt ook de handlanger van de zogenaamde bankmedewerker: een vrouw met een opvallende tatoeage op haar rechterpink.

De vrouw was telefonisch benaderd door de bank waarin werd aangekondigd dat er iemand haar pinpas kwam halen. De volgende dag stond er een man rond de 45 jaar met kort blond haar en een beige heupjas voor de deur. De vrouw gaf - zoals gevraagd - haar bankpas mee aan de man.

Binnen enkele dagen wordt op verschillende plekken geld van de rekening opgenomen door een vrouw. Volgens het signalement dat maandagavond te zien is in Bureau Brabant draagt de vrouw een opvallende broek en heeft ze een tatoeage op haar rechterpink. Wie herkent haar?

