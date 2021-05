Veteraan Gert (35) hoopt volgend jaar wel met zijn vader op de Dam te staan

Aad Nieveen samen met zoon Gert (foto: Gert Nieveen). Gert Nieveen (foto: familie Nieveen). Volgende Vorige vergroot 1/2 Aad Nieveen samen met zoon Gert (foto: Gert Nieveen).

De erehaag van veteranen op de Dam tijdens de Nationale Herdenking gaat voor het tweede jaar op rij niet door. Door corona blijft de Dam opnieuw leeg. Tot grote teleurstelling van Gert Nieveen (35) uit Loon op Zand die al twee jaar samen met zijn vader Aad (59) op de lijst staat voor de erehaag. “Ik hoop dat de pandemie volgend jaar voorbij is. Drie keer is scheepsrecht.”

In plaats van de fysieke erehaag op de Dam worden vader en zoon nu gevolgd in een driedelige mini-documentaire die op de site van het Nederlands Veteraneninstituut is te volgen. Vader diende begin jaren tachtig in Libanon en zoon Gert ging twee keer op uitzending naar Afghanistan en een keer naar Turkije.

"Je komt in landen waar vrijheid niet vanzelfsprekend is."

“Ik ben ontzettend trots op mijn vader. Hij heeft het in Libanon niet altijd even gemakkelijk gehad”, vertelt Gert. “Eenmaal terug in Nederland mist hij al die jaren al de erkenning en waardering.”

Aad verliet in 1992 het militaire leven, maar bleef veteraan. “Hij maakte mij ook enthousiast voor het leger. Ik had een opleiding in de zorg en ben militair verpleegkundige geworden. In die rol ben ik ook met vredesmissies mee geweest. Je komt in landen waar vrijheid niet vanzelfsprekend is.”

"Ik krijg waarschijnlijk kippenvel."

Vader en zoon staan volgend jaar het liefst oog in oog op de Dam in Amsterdam. “Samen als veteraan een eerbetoon brengen aan de gevallen oorlogsslachtoffers. Stilstaan en bezinnen”, zegt Gert. “Ik hoop dat mijn vader en ik volgend jaar op de Dam als veteranen tegenover elkaar mogen staan. Als het koninklijk echtpaar is gepasseerd, dan kunnen we elkaar knikje geven. Op dat moment krijg ik waarschijnlijk kippenvel. Ik trots op mijn pa en hij trots op mij.”

De driedelige documentaire van Gert en zijn vader Aad is te zien op de site van het Nederlands Veteraneninstituut. Hieronder zie je de eerste twee delen. Deel drie komt op 5 mei online.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.