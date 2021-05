Familie thaibokslegende boos over bekladde muurschildering: 'Respectloos'

Het kunstwerk is onder gekalkt (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

"Schandalig en respectloos", dat vindt de familie van de bekladding van de muurschildering van de overleden Bredase kickbokser Ramon Dekkers. Het kunstwerk voor de thaibokslegende in de Emertunnel in Breda is ondergekalkt met het woord 'pedo'. Vrienden hebben al een beloning uitgeloofd voor informatie die tot de dader leidt.

Nick Hemmers heeft er geen goed woord voor over. Opnieuw is het kunstwerk van zijn overleden broer Ramon Dekkers beklad. Het is namelijk niet de eerste keer.

"Ik snap niet welke gek zoiets doet", zo zegt hij. "Wat bezielt zo iemand? En die tekst ook, dat slaat helemaal nergens op. We vatten het dan ook niet persoonlijk op. De vorige keer stond er een piemel getekend. We zien totaal geen link. Maar het is wel erg want het is toch een gedenkplek. Ik wil dan ook graag dat het weggehaald wordt."

"De dader krijgt een gratis kickboksles van mij."

"Er komen veel reacties bij ons binnen", vervolgt Hemmers, die zelf in Breda kickbokstrainer is. "Dat is mooi en geeft blijk van respect naar Ramon. Er zijn zijn zelfs mensen die een beloning uitloven voor informatie die leidt tot de dader. Ik geloof dat er al duizend euro op staat. Nou ja, de dader mag zich melden en dan mag hij het schoonmaken met een tandenborstel. Of hij krijgt een gratis kickboksles van mij, haha."

