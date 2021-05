Coronanieuws: 396 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

10.00

De staafjes die horen bij zelftesten op het coronavirus zijn steriel verpakt. Het is dan ook niet de bedoeling dat het deel met het watje aangeraakt wordt voordat het in de neus gaat. In principe is de test zo verpakt dat deze bij het staafje uit de verpakking is te halen, maar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een melding gehad dat dat bij één soort zelftest niet goed is gegaan.